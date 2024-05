Henri Zeigo Virtuaalne baariskäik – virtuaalsus võtab elusuurused mõõtmed

Kujutlege olukorda, kus minu kräsupealine sõber Palo Altost palub mul panna ette virtuaalreaalsuseprillid ning teeb ettepaneku kohtuda Kariibi mere äärses baaris. Ise on ta selle keskkonna loonud. Baarilett asub rannaliival, riiulitel on palju väikseid värvilisi pudeleid, taamal laksuvad merelained. Sammun õige pisut lähemale ja mind tervitab mustanahaline rastapatsidega mehike. Üllatuseks on see minu sõbra avatar. Tal lihtsalt tekkis täna tahtmine ennast niimoodi disainida. Läheb ju teemaga hästi kokku.