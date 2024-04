PRIIT PULLERITS Prügikastid on süüdi, et loodusesse kuhjub prügi

Toompargis on prügikastid kinni kaetud ja prügi pole visata kusagile. Foto loo juures on illustreeriv.

Lubage esitada küsimus, mis testib teie kohalike olude märkamise ja suurema pildi tundmise võimet. Nimelt: mis on see, mida näiteks ookeani taga Metsiku Lääne matka- ja rattaradade alguses ei ole peaaegu kuskil, aga mis on Eestis samasuguste radade alguses vaat et igal pool, küsib Postimehe vanemtoimetaja Priit Pullerits.