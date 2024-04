Raul Eamets Mida tähendab lobistamine Brüsselis?

Kui vaadata, mida eesti keele seletav sõnaraamat «lobitöö» (ingise keeles «lobby») kohta kirjutab, siis seal on märgitud, et lobitöö on «parlamendiliikmete vm. otsustajate mitteametlik mõjustamine kingituste, altkäemaksude jms. kaudu, lootes vastutasuks oma huvirühmale soodsaid otsuseid, kuluaaripoliitika». Altkäemaksu andmine on kahtlemata kuritegu. Kingituste puhul on asi keerulisem, mõnel pool pannakse kingitustele hinnalipik külge ja kriminaalseks muutub asi siis, kui summad lähevad liiga suureks.