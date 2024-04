Margus Tsahkna 20 aastat vabadust

Euroopa perekonda kuulumine on Eestile andnud kindluse, et me ei ole enam kunagi üksi. Täna on see olulisem kui kunagi varem. 1. mai 20 aasta eest märkis ühe teekonna lõppu ja teise algust. Eesti ja eestlaste aastatepikkune raske töö ja pingutused kandsid vilja. Saime Euroopa Liidu liikmeks. See kõik ei tulnud aga iseenesest. Eesti tegi Euroopa Liiduga ühinemise nimel üle kümne aasta rasket tööd ja aktiivne töö Euroopa Liidus mitmete teemade eestvedajana jätkub.