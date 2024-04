Martin Ehala USA üliõpilasrahutused kuulutavad uue ajastu algust

Protestiliikumine algas 17. aprillil Columbia ülikoolis New Yorgis. Väike salk meeleavaldajaid pani kampuses üles oma telgid. Ametlikult protestisid nad Iisraeli sõjategevuse vastu Gazas ja nõudsid, et ülikool lõpetaks koostöö ettevõtetega, kes aitavad kaasa sõjategevusele. Mitteametlikult aga toetas vähemalt osa meeleavaldajaid Hamasi, hüüdis jõest mereni üleskutseid, surma juutidele ja vaenas ka juudi üliõpilasi.

Nagu varasemate Palestiina-meeleavalduste puhul, kutsuti ülikooli rektor USA Kongressi aru andma, ja seati seal tugeva surve alla lõpetada antisemitism ülikoolis. Järgmisel päeval astus rektor Minouche Shafik otsustava sammu, öeldes et protestijad on kampuses ebaseaduslikult ning on loonud kaasüliõpilastele vaenuliku õhkkonna. Ta kutsus kohale New Yorgi märulipolitsei, kes meeleavalduse laiali ajas ja enam kui 100 osalejat vahistas. Sellest sai ajend, mis vallandas selle sajandi suurimad üliõpilasmeeleavaldused USAs.