Terroriakt Moskvas Krokuse linnahallis 22. märtsil, milles hukkus ligi 150 inimest, lõi ka väljaspool Venemaad laineid. Laiemalt tundmatu islamiterroristlik organisatsioon ISIS-K oli ühtäkki paljude ajalehtede esikaanel. Tegemist on ISISe vähetuntud Kesk-Aasia haruga, kus «K» tähistab Horasami (ingliskeelses kirjapildis siis Khrorasam). Tegemist on rahvusvaheliselt tuntud islamiterroristliku organisatsiooni kohaliku haruga, mis alustas tegevust Usbekistanis, aga levis siis ka üle terve Kesk-Aasia.

Siiamaani vaidlevad eksperdid, kas Krokuse terrorirünnak viidi läbi professionaalselt või mitte. Kõnealuse juhtumi puhul pole see isegi oluline, tähtis on see, et süüdlasteks osutusid tadžikid. Kes Kesk-Aasia rahvaste konglomeraati süüvida viitsib, see teab, et tadžikid pole ei usbekid ega kirgiisid.