KARL SANDER KASE ⟩ Kui selline põhjus tuuakse takistuseks gümnaasiumisse astumisel, on midagi ikka väga valesti

Etteruttavaid järeldusi ei saa muidugi teha, kuid selline tõsine mure ei teki tühjalt kohalt. Tallinnas, Eesti pealinnas on midagi väga valesti, kui õpilase seisukoht toetada eestikeelsele õppele üleminekut võib saada takistuseks gümnaasiumisse astumisel.

Antud juhul ei ole küsimus selles, kas tegemist on üdini viielise õpilasega või milline on õpilase õppeedukus. Koolid üle Eesti korraldavad õpilaste vastuvõttu, vestlusi ja palju muid asju, et sügiseks gümnaasiumiklasse komplekteerida.