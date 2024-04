AIMAR ALTOSAAR ⟩ Rahvastikurallis me kurvi taha ei näe

See on üks viimase aja parimaid rahvastiku analüüse, sest ühiskonda on käsitletud komplekselt, kuid Vitsurgi teeb olemasolevaid rahvastiku statistilisi andmeid ekstrapoleerides sünge järelduse, et miljoni suurune rahvas võib sajandi jooksul hääbuda.

Majandusteadlase sõnum on sarnane tosin aastat tagasi Toomas Hendrik Ilvese öelduga, et see, mis meid siia tõi, ei vii meid enam edasi. Ta rõhutab, et maailma majandus on dünaamiline, kus riik peab kasutama kõiki võimalusi ning mitte lõputult lohisema ühe mudeli järel. Eesti senine edu on püsinud uuenduste tegemise julgusel ja kiirel otsustamisel, mida oleks mõtet jätkata. Vitsur sõnul oli õige, et me kolmkümmend aastat tagasi kasutasime vabadust kui ainsat meile käepärast ressurssi, kuid nüüd oleks vaja kiiresti leida järgmisi käike.