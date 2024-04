Hetkel on veel vara öelda, kas ulatuslik abipakett Ukrainale, mis nüüd lõpuks pika viivituse järel USA Kongressi ja senati poolt heaks kiideti, on sõja kui terviku seisukohalt kaugeleulatuva tähendusega pöördepunkt.

Isolatsioonis see ilmselt siiski niimoodi olla ei saa ning praegu ongi mitmelt poolt kuulda täiesti asjakohaseid üleskutseid, et Euroopa Liit ja teised Ukraina partnerid loorberitele puhkama ei jääks, vaid USA eeskuju järgides ka oma pingutusi kahe- või mitmekordistaksid. Nagu viimase paari aasta kogemus on ilmekalt kinnitanud, on igasuguse venitamise hind lisaks ukrainlaste eludele ka Vene majanduse ja sõjamasina kohanemine. See muudab eesmärgi – Venemaa sõjakaotuse – saavutamise kokkuvõttes ainult kallimaks ja keerukamaks.