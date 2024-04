LAURI VAHTRE ⟩ Heroiliselt sisutu raamat eimillestki - professorid said hakkama

Keskajal vaidlesid skolastikud pikalt ja tuliselt, mitu inglit mahub nööpnõela otsale. Tänapäeval me neid vaidlusi enam kuigi sisukaks ei pea, pigem ülespuhutud lobaks. Ehkki loogika ja teadusliku mõtteviisi arengule võis mõne argumendi esitamine ja/või kummutamine isegi kaasa aidata. Zoltan Boldiszar Simoni ja Marek Tamme raamatul «Ajaloolise aja kude» (Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2023) see viimane omadus paraku puudub, esimest on aga rohkem kui küllalt, arvustab Lauri Vahtre.