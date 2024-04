JUHTKIRI ⟩ Nurjunud proovitöö

Ilmaennustus lubas, et käesoleval nädalal tuleb talv tagasi, ja nii ka läks. Esmaspäeval hakkas peaaegu kõikjal Eestis lund sadama ning juba keskpäevaks oli Kesk-Eesti ja Harjumaa saanud valgeks. Tallinnas läks lumesadu esmaspäeva õhtul üle vihmaks ning tundus, et selleks hooajaks on lumi lõplikult kadumas.