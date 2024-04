2024.04.19 PMi artiklis on tõstatatud mure ja väidetud, et Eestis ei leidu tuumajaamale sobivaid asukohti ning samuti on BWRX-300 tehnoloogia katsetamata. Tuleb artikli autoritega nõustuda, et nii asukoht, tehnoloogia, aga ka kvaliteetsed spetsialistid on tuumaenergeetika kasutamiseks möödapääsmatud.

Samas oleme Fermi Energias just nende teemadega enam kui viis aastat teinud väga põhjalikult tööd, mille põhjal on tekkinud arusaam, et Eestis leidub potentsiaalselt sobivaid asukohti, tehnoloogia on realistlik, uuringute alusel on ühiskond tuumaenergia osas pigem toetav ning riigi otsuse järel on oodata väga suurt huvi nii Eesti noorte, olemasolevate spetsialistide kui (tuuma)kogemustega ettevõtete poolt valdkonnas oma võimaluste saamiseks.