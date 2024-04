Mihkel Kunnus ⟩ Jõuetu raev ökohipide vastu

Samas näiteks globaalsemate ja pikaakalisematele trendidele keskenduv analüütik Peter Zeihan näeb, et Euroopa suur probleem on demograafiline (viimane suur põlvkond on sel kümnendil siirdumas pensioniikka), samuti üha ebamugavamaks muutuv sõltuvus energia- ja toorainete impordist jne. Loomulikult on neil mõlemal korraga õigus ning neid, kellel on samuti eelmainitutega korraga õigus, on küllaga veel. Mis parata, avatud maailmas ongi majandus väga keeruline nähtus ning ainult kohalike teguritega arvestamisest ei piisa kohe kuidagi. Mitmesuguste välismaiste suure-pilgu-analüütikute töödega tutvumine on ses mõttes hingekosutav, et see on täiesti vaba neist sisepoliitilistest naginatest, mis meie vahetule pilgule kõige emotsioone tekitavamalt mõjuvad.