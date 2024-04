MARTIN ROHTMETS ⟩ Suhkrumaks paneb tootjad kasutama suhkruasendajaid ja see on veel ohtlikum

Rõngu Mahlale tähendaks maksu jõustumine kahanevaid tootmismahte ja vähenevat töötajate arvu ning peame murettekitavaks, et maksuplaan soosib poelettidel tarbija tervisele kahjulikumaid valikuid.

Vaadates olukorda laiemalt, on Eestis nii suur- kui väiketootjad teinud toodete suhkrusisalduse vähendamiseks head tööd. Üheks tõestuseks ka hiljuti meedias juba kõlanud näide, mille kohaselt suhkrumaksu mõjul vähenes Suurbritannias magustatud jookidele lisatud suhkrute kogus 100 ml kohta keskmiselt 10,8 grammile, samal ajal kui Eestis on see juba praegu näiteks karastusjookidel keskmiselt 7,6 g.