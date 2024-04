ENN LISTRA ⟩ «Faktid» on ohtlikud. Eriti kui seatakse kahtluse alla Eesti riigivõimu legitiimsus

Poliitikas on inimesi, kes ei lase end faktidest segada. Vahel juhtub, et inimene ei oska faktide olemasolu kahtlustadagi. Vahel oma asja ajades kasutatakse vaid «omi fakte». Ja vahel juhtub, et faktidena esitatakse väljamõeldisi või neid moonutatakse. Just sellised on umbusu tekitamiseks esitatud ja andmete manipuleerimisel põhinevad väited, nagu ei langeks riigikogu valimistulemused kokku küsitlustulemustega valimiste eel ja ümber.