Võiks arvata, et möödunud kümne aastaga on poliitikute moraalne kompass pisut paremini tööle hakanud, aga võta näpust: näiteks hiljutises välisminister Margus Tsahkna suunamudija-skandaalis kordub sama muster. Ministeerium maksis suunamudijale, kes kirjeldas oma kajastust järgmiselt: «Sain inimestele tutvustada Tsahkna persooni. Ta oli nagu superstaar. Oli täiega põnev vaadata, kuidas inimesed teda armastavad.». See ei ole välisministeeriumi töö tutvustamine, nagu trummi mängiv Savisaar polnud Hiiu staadioni tutvustamine. See on maksumaksja raha kasutamine isikliku kasu eesmärgil, ehk teadlikult ebaeetiline tegu.