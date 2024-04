Kuidas see faun-inäoga ja kavalate silmadega enamlaste pühak sellest Marxi lausest mõtles, kas ta ette aimas või sooviski, et tema ja tema suuremate mõttekaaslaste poolt nii põlatud mass, see rahvas ikka, teda ennast ja ka teisi kommunismi suurusi tulevikus peab jumaldama, seda küsimust pole tarvis arutada. Tõsiasi on vaid see, et ette valmistati ja teostati siiski oopiumiandmist ühe uue usundi näol. Sellele usundile valmistati tohutu mausoleum, milles puhkas Lenini põrm. Ja see põrm ei hävinenud, nagu ei hävinenud ka mitte endiste kreeka-katoliiklaste pühakute maised jäänused. Palverändurid võisid veenduda, et laiba näojume jäi ikka endiseks, õrn puna kattis põski, mingi niisugune puna, mis Leninil tema eluajal näos ei leidunudki. Aga ega seda rahvas ju võrrelda oska. Siis tekkis altareid ja pühaduse nurki punaste nurkade kujul. Ja nagu senises usundis pidid müstilist, jumalakartlikku tunnet välja kutsuma endised ikoonad, nii pidid seda meeleolu sünnitama Marxi, Engelsi, Lenini, Stalini ja Molotovi näojooned seniste pühakute Serafimi, Nikolai Tšudotvoretsi, Pantleimoni, Sergei ja Georgi asemel.»