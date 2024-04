JUHTKIRI ⟩ Korruptsioonile ei!

Postimees kirjutab oma maailma rubriigis, et tervet Ukrainat hõlmanud avaliku arvamuse uuringu järgi pidas 51 protsenti – seega üle poole – vastanuist suurimaks ohuks Ukrainale korruptsiooni riigiasutustes. Vene sõjalist agressiooni pidas suurimaks ohuks 46 protsenti. Probleemiks oli ukrainlastele ka see, et kuna sõja tõttu jäävad valimised ära, ei saa poliitikuid ka nende mahavalimisega korruptsiooni eest karistada.

Oluline on siin meenutada, mida me ütlesime endale umbes 20–25 aastat tagasi enne ühinemist Euroopa Liiduga: et me ei tee seda Euroopa Liidu, vaid iseenda pärast. Asjad, mis tuli teha Euroopa Liiduga ühinemiseks, tulnuks ära teha nii või teisiti. Üheks selliseks asjaks on korruptsioon. Sama tuleb meeles pidada ka ukrainlastel: korruptsiooniga tuleb võidelda mitte Brüsseli meeleheaks, vaid ukrainlaste endi elujärje parandamiseks. Korruptsioon söövitab riigi majandust, soosib onupojapoliitikat ja laseb vohada kirjutamata reeglitel ning oligarhide võimul.