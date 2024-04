TIINA TASMUTH ⟩ Ravitahe – elulõpu tahteavaldus

ETV saade «Impulss» (16. aprillil) kutsus kaasa mõtlema iga inimest kunagi vältimatult puudutava elu lõpu teemade üle. Saates käsitleti muu hulgas ravitahte küsimusi. Õiguslikult kehtiva ravitahte vormistamine paberil on igaühel võimalik teha ka Eestis. Kui selle paberi asukoht on teada antud lähedastele, on loodud võimalus kaasa rääkida ennast puudutavate ravivalikute osas ka siis, kui ise ei ole enam otsusevõimeline. Ravitahet ei ole praegu Eestis võimalik teha tervise infosüsteemis, ent tahteavaldused elundite loovutamise ja vereülekannete kohta on juba terviseportaalis olemas.