MARI AASMÄE ⟩ E-eksamid: kas helge tuleviku võti või kirjatehnika oskuse hääbumine?

Olnud nii koolide, õpilaste kui ka lastevanemate nõustaja e-testide osas, tekib mul esmalt küsimus, kui kandvad on põhjendused e-eksamitele üleminekuks. Selgitusi, miks seda tarvis teha on, oleme kuulnud seinast seina. Alates sellest, et õpilaste käekiri on loetavam, kuna käekirja tõttu tekkinud arusaamatused kaovad. Õpetajate töökoormus eksamite hindamisel väheneb, sest osa tööst teeks masin. Samuti öeldakse, et tulemusi on lihtsam analüüsida ja tagasiside saamine on kiirem. Lisaks olevat pabereksam eilne päev ja tarvis on edasi liikuda.