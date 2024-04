Raul Eamets ⟩ Tööturul toimuv süstib optimismi tuleviku suhtes

Eelmisel aastal ja eriti selle aasta alguses oli enamik prognoosijaid (sh allakirjutanu) seda meelt, et tööpuudus hakkab käesoleva aasta alguses kiiresti kasvama. Kuid tegelikult seda juhtunud ei ole. Kui vaatame kuu keskpaiga (14. kuupäeva seisuga) päevaseid registreeritud töötute andmeid, siis jaanuari alguses oli meil 54 500 töötut, veebruaris-märtsis veidi üle 55 000 ja 14. aprilli seisuga 53 800 töötut. Seega on töötus hakanud vaikselt hoopis vähenema, nagu prognoosis ka töötukassa juht Meelis Paavel.

On hea, kui mõni prognoos viltu läheb. Töötuse stabiilsus ja suhteliselt kõrge hõive tähendavad, et inimestel on töö ja sissetulek. Kui on sissetulek, siis ka ei tajuta elukalliduse kiiret tõusu nii teravalt kui nende seas, kellel ei ole tööd. Nii eelmisel kui ka sel aastal on meil olukord, kus palgad kasvad kiiremini kui hinnad, mis tähendab inimeste reaalse ostujõu suurenemist. Eelmisel aastal kasvasid palgad 11,5 protsenti ja hinnad 9,2 protsenti, sellel aastal prognoosib rahandusministeerium palgakasvuks 6 protsenti ja hinnatõusuks 3,4 protsenti.