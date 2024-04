Osalesin 16. aprillil ETV saates «Impulss», kus arutasime koos saatekülalistega elulõpu tahteavalduse, palliatiivravi ning eutanaasia delikaatsete küsimuste üle. Puhtinimlikult on nende teemaga lähedalt kokku puutunud inimeste lugusid väga kurb kõrvalt kuulda ja näha.

Mõistetav on soov midagi sel teemal kiirelt ette võtta. Kuid et elu ja surma teema on igale inimesele sügavalt isiklik ja valus, tuleb neid seadusloomes käsitleda ülima ettevaatlikkusega ja hoolega. Poliitikud peavad nii keerulisi küsimusi otsustades hoolikalt läbi mõtlema kõikvõimalikud stsenaariumid.