ERKKI BAHOVSKI ⟩ Sobivad ajaaknad Ukraina sõjas

Schlieffeni plaan (nime saanud kunagise Saksa kindralstaabi ülema Alfred von Schlieffeni järgi) tähendas, et Esimeses maailmasõjas pidi Saksamaa andma läänerindel purustava löögi Prantsusmaale. Ja kuna Schlieffen ja teisedki Saksa kõrgemad sõjaväelased arvasid, et keiserlik Venemaa ei suuda oma suuruse ja aegluse tõttu piisava kiirusega mehi mobiliseerida, on võimalik pärast Prantsusmaa purustamist pöörata diviisid itta. Sobilik ajaaken terendas.