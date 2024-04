JÜRI KOTŠINEV ⟩ Ukrainal on praegu äärmiselt pingelised ajad, aga valikut pole

Sõja puhkemise algusest saadik on lääneriigid lubanud Ukrainale 250 miljardi euro suurust abi, millest enam kui kolm neljandikku on juba Ukrainale antud. Ukraina peamiseks sponsoriks finantsilises mõttes on olnud Euroopa riigid. USA omalt poolt on olnud suurim relvastuse tarnija Ukrainale. Selline olukord kestis kuni 2024. aasta alguseni. Peale seda takerdus USA edasise abipaketi hääletamine USA Kongressis. Selleks, et täielikult asendada USA abi Euroopa riikide poolt, peaksid viimased kahekordistama oma sõjalist abi.