Väino Rajangu ⟩ Kõik ehitajad on hädas bürokraatiaga, seda saaks lihtsustada

Sealjuures pole selgunud, missuguseid riiklikke või kohalikke regulatsioone ja piiranguid tuleks muuta lihtsustamise suunas või koguni kaotada. Meie ehituseelne bürokraatia, mida reguleerib planeerimisseadus ja ehitusseadustik, 143. ja 142. paragrahviga on ülepaisutatud ja see on kindlasti üks valdkond, kus saab asjaajamist lihtsamaks ja kiiremaks muuta.