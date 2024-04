Andrei Kuzitškin ⟩ Kolm tuleviku Venemaa stsenaariumi: hävitada, isoleerida või muuta

Hiljuti sõnastas Mark Galeotti, kes on Venemaa ekspert number üks, väga olulise mõtte: «Euroopa eesmärk on muuta Venemaa stabiilseks, demokraatlikuks ja jõukaks riigiks, kus kõik elavad õnnelikult. See on pikas vaates parim Euroopa julgeoleku tagatis». Väide on praegusel ajal julge, sest paljud lääne eksperdid, poliitikud, vene pagulased ja suurem osa Ukraina kodanikest on kindlad, et ainult sõjaline kaotus ja Venemaa kokkuvarisemine kõrvaldab sõjalise ohu tervele maailmale.