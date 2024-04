Valdeko Paavel ⟩ Loomaarstide õpetamiseks on vaja rohkem raha

Veterinaaride vajaduse osas puudus opositsioon, vastupidi, valitses arusaam, et ühiskond ilma väga erinevatel töökohtadel töötavate veterinaarideta edasi ei saa. Töökohtade nimekirjas on loomaarstipraksised, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning põllumajandus- ja toiduameti ametnikud, lihatööstustes töötavad veterinaarid, piirikontroll, aga ka Maaülikool ja ravimiettevõtted. Nende töökohtade täitmiseks on vaja kvalifitseeritud loomaarstiõppe läbinud loomaarste.