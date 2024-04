Kõigepealt: Kes on inimene? Üks liik looduses, kellel on elada selles looduses kõrvuti teiste väga paljude liikidega. Mis on mets? Üks taimestiku ja loomastiku kooslus, mis on meie aladel arenenud jääajast alates mullal, mis samuti on olnud jääaja lõpus, julgeks väita, arengu algstaadiumis. (Sarnast mulla- ja metsateket saab jälgida tänapäevalgi Loode-Eestis merest kerkival rannikualal.)