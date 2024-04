JUHTKIRI ⟩ Spiiker Johnsoni kannapööre

Kindlasti üllatas ta omaenda partei kõige äärmuslikumat tiiba, kelle sekka teda ennast veel kuni viimase ajani loeti. Need on samad inimesed, kelle toetusel ta eelmise aasta oktoobris spiikriks valiti.

Neljapäeval väljendasid nad avameelselt oma pahameelt: «Allaandmine /…/ Ma olen absoluutselt pettunud /…/ See ei vasta üldse sellele, mida meie valijad tahavad /…/ Mina hääletan vastu, ma ei ole kunagi tahtnud anda Ukrainale raha ja ma ei tee seda ka nüüd /…/ Ma ei tea, kui kaua me seda talume, sest ta ei tee muud, kui teenib demokraatide huve».

Kindel võib olla ka selles, et Johnsoni otsus üllatas Kremlit. Vene propagandistid tormasid meelde tuletama, et Johnson on ise alati Ukraina abipakettide vastu hääletanud, ja väljendasid siirast pahameelt: mis demokraatia see selline on, kui inimene võib niimoodi oma seisukohti muuta.

Aga kõige ebameeldivam üllatus oli Kremlile kahtlemata see, et Johnsoni esitatud kujul muutus Ukraina abipakett nende jaoks tunduvalt ebameeldivamaks. Nimelt lisati sinna punktid, mille järgi peab USA valitsus andma Ukrainale rohkem pika tegevusulatusega ATACMSi rakette ja kasutama Venemaa külmutatud varasid, et Ukrainale antud abi kompenseerida. Vladimir Solovjovi saates nimetati seda sõjakuulutuseks.

Kui Johnsoni eelnõu laupäeval esindajatekojast läbi läheb, siis tähendab see tsiviliseeritud maailmale suurt võitu ja Venemaale suurt kaotust.