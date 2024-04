Suurimateks väljakutseteks on regionaalse ebavõrdsuse vähendamine ehk et hea elu oleks võimalik kõikjal Eestis. Kvaliteetne ruumiloome, sh kiiremad ühendused erinevate kohtade vahel ning õiglasem põllumajanduspoliitika. Soovin, et Eesti põllumeestel oleks võrdsemad võimalused võrreldes oma Euroopa kolleegidega ning et teeksime kõik selleks, et asjaajamine toetuste saamisel oleks mugavam.