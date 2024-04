NÄDALA NÄGU ⟩ Plats puhtaks Ossinovski moodi

Jevgeni Ossinovski esimene töönädal Tallinna linnapeana on olnud ühtpidi põnev ja teistpidi oodatav. Ta valiti linnapeaks napilt. Valimise viis oli teatud mõttes vastuoluline ja saanud ka kriitikat. Keskerakondlaste poolt loomulikult, aga ka näiteks õiguskantsler Ülle Madise on tauninud praktikat, kus hääletussedeleid täidetakse eelnevalt kokku lepitud mustri järgi. Keskerakond on teatanud, et kaaluvad kohtu poole pöördumist.