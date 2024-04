Neljapäeval arutles riigikogu keskkonnakomisjoni algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena «Tuumaenergia kasutuselevõtmise vajadus ja võimalused Eestis». Seejuures on märkimisväärne, et Fermi Energia poolt valitud ja tuumaraporti kohaselt Eestisse sobiv BWRX-300 on tehnoloogia, mida pole veel kuhugi ehitatud ega katsetatudki. Igal juhul on rannakülade tööstusmaastikuks muutmise vastu nii Letipea kui Mahu külade elanikud.