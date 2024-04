PIRET TARTO ⟩ Möödub 40 aastat Eesti tuntuima vabadusvõitleja kohtuprotsessist

Meil on saanud tavaks rõhutada, et Eesti iseseisvus taastati ilma verevalamiseta. Siiski võiksime vähemalt mõnikord mõtiskleda selle üle, millist üleinimlikku pingutust ja eneseohverdust on see nõudnud, et saaksime elada iseseisvas Eesti riigis.