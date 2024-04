HEIDO VITSUR ⟩ Et Eestil oleks tulevikku, peame mõistma oma samme ja tegutsema kohe

Oleme juba kolmandat aastat ebamugavas olukorras: on nii, et peaaegu ükskõik, milles me end ka teiste Euroopa Liidu riikidega ei võrdleks, pole meil enam hästi läinud. Ometigi olime seni aastakümneid tundnud uhkust, et Eesti ei olnud üksnes kõige edukamate seas sellel sajandil ELiga ühinenud riikide hulgas, vaid et olime ka mõnest «vana Euroopa» riigist mitme näitaja poolest mööda läinud.