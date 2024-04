Margus Lopp ⟩ Hüvasti, põlevkivi, tere tulemast, kukersiit!

Viimased 7–8 aastat on Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) tööstuskeemia laboris arendatud projekti Kerox, et luua kukersiidi (Eesti põlevkivi nimi) otsese muundamise tehnoloogiat. Selle aja jooksul, mis ei ole ühe uue tehnoloogia loomiseks just pikk aeg – harilikult läheb teadusest kuni tehnoloogia juurutamiseni vähemalt kümme aastat – on valminud uus labori katsestendil töötav tehnoloogiline seade ja vastav tehnoloogia. See teekond on olnud väga põnev.

Probleeme, ka täiesti ootamatuid, kerkis ikka ja jälle. Aga entusiastlik laboritäis hästi haritud noori inimesi koos vanemate kolleegidega on leidnud endale kukersiidist väärilise vastase, mille peal oma võimekust ja visadust testida. Praeguseks on loodud Keroxi tehnoloogia dikarboksüülhapete saamiseks. See on suhteliselt keeruline, aga efektiivne ja praktiline. Ei usu, et Eestis sellise keerukusega kompleksset keemiatehnoloogiat seni loodud on. Muidugi on kasutatud tänapäeva automaatseadmeid, tundlikke sensoreid ja IT võimekust. Aga ka targad masinad teevad ikkagi vaid seda, mida inimene neile õpetanud on.