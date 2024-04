SVEN MIKSER ⟩ Kolm põhjust, miks Iraani ja Iisraeli sõda oleks halb Eesti julgeolekule

Ehkki valdav enamus Eesti välispoliiitka-asjatundjatest on leidnud, et Iraani - Iisraeli konflikti edasine eskalatsioon oleks Eesti julgeolekule kahjulik, on sekka kostnud ka arvamusi, et Iisraeli massiivne vastulöök hoopiski vähendaks Teherani režiimist lähtuvat ohtu Lähis-Ida julgeolekule ja võtaks Iraanilt suutlikkuse ja soovi toetada Venemaa agressioonisõda Ukrainas. Paraku põhineb viimane seisukoht suurel määral soovmõtlemisel, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser.