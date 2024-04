RAINER SAKS ⟩ NATO uus võimalik juht näitab selgroogu: Ukraina saab täiendavat õhutõrjet

Oluliselt on protsessi aidanud edasi pressida NATO peasekretär ja Hollandi peaminister (Mark Rutte, NATO uue peasekretäri kandidaat – toim). Kui praegu suudetaks kiiresti otsused teha, hakkaksid need uued süsteemid ehk kuu aja pärast Ukrainasse jõudma.

Ukraina on suuremast hävingust päästnud ainult Venemaa suutmatus toota piisavas koguses rakette. Venemaa rakettide defitsiit tegelikult osundab ka sellele, et lääneriikidel on suhteliselt ohutu tarnida Patrioti süsteeme Ukrainale. Venemaal lihtsalt ei ole praegu rakette, millega potentsiaalselt rünnata Euroopat või veel kedagi. Ja ka lähema nelja-viie aasta pärast ei ole nad suutelised selliseks rünnakuks piisavalt rakette tootma.