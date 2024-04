AK FOOKUS ⟩ Königsbergi tark mõtiskles läheduse võimalikkusest

​Immanuel Kant, kelle sünnist möödub 22. aprillil 300 aastat, on õhtumaise filosoofia ainus suurkuju, kes on võrsunud meile lähedasest, et mitte ütelda meiega ühisest Balti kultuuriruumist, kui võtta mõõtkavaks Platon, Aristoteles, René Descartes… See mõte on kutsunud esile vastuväiteid: aga Johann Gottfried Herder, aga Hannah Arendt? Tõepoolest, möödus ju mõlema noorus Ida-Preisimaal.