JAANIKA ANDERSON ⟩ Kanti surimask asub Tartu Ülikooli kunstimuuseumis aukohal

Stolovitši tütar õppis sel ajal psühholoogiat ning käis anatoomikumis loengutes. Kord loengust tagasi tulles ütles neiu isale, et seal on viimase poolt armastatud Kanti surimask. Tõepoolest, see oligi seal ja ka anatoomia instituudi töötajad olid sellega kursis, kuid nende jaoks oli see ilmselt vaid kujutluspilt surmast.