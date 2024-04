Üht-teist on selgem, aga lahendust veel ei paista. Neljapäeval teatas riigikohus, et on nõustunud president Alar Karise kaebusega, et riigikogu on maamaksuseaduse vastu võtnud põhiseadusevastaselt. Mäletatavasti sidus valitsus eelnõu usaldushääletusega, president lükkas selle tagasi, pärast mida võttis koalitsioon seaduse teist korda riigikogus vastu täiesti muutmatul kujul.