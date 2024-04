Et miskit on mäda Lääneranna vallas, teavad nüüdseks vist enamus eestlasi. Nagu tikutulega pimedas ruumis tuleb otsida neid, kes mäda selles vallas ei näe. Neid leida on raske.

Metsküla Algkool on teistsugune, eriline kool. Seal on eriline vaim, mida on kogenud vist kõik, kes seal on käinud: nt. Kristina Ehin, kes käis seal hiljuti, ja president Karis, kes käis seal novembris. Lastele hindeid selles koolis ei panda. Hinnete asemel saavad lapsed kiitust ja juhiseid. Puhta hipivärk, eks. Kindlasti see tegelikult ei tööta? Töötab küll. Metsküla Algkool on õpitulemuste poolest Lääneranna valla parim algkool.