Dauri Kivipuur ⟩ Andmekaitse algab igast inimesest endast

Viimasel ajal on Eestis aset leidnud paar suuremat ja meedias kõlapinda saanud isikuandmete lekke juhtumit, mis on pannud mõtlema eeskätt eraettevõtete ükskõiksest suhtumisest andmekaitse ja intoturbe küsimustesse ettevõttes. Üks neist juhtumitest leidis aset eelmise aasta lõpus, kui geneetilise testimisega tegeleva OÜ Asper Biogene’i andmebaasist laaditi ebaseaduslikult alla 10 000 inimese terviseandmeid. Sellest juhtumist on räägitud ka kui «meditsiinisektori suurimast andmelekkest». Hiljem selgus, et varastatud andmete abil üritati välja pressida.