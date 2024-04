Majandus -ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo tahab e-riigi uuele tasemele viia, selleks soovitakse laenata 200 miljonit. Abiellumine, lahutus, lasteaiakoha leidmine ja arvete maksmine mõne hiireklikiga on küll mugav, ent on olulisemaid teemasid, millega tegelda. Oleme külvanud e-riiki raha, ent tulemused on kesised, nendib ajakirjanik Vambola Paavo.