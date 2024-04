Martin Tikk ⟩ Kellel me lubame olla eestlased?

2025. aasta tantsupeol räägivad põhjaranniku tantsijad lugu võõrastest, kes tulevad üle mere ning püüavad kohalike sekka sulanduda. Läbi tantsu ja koos suhtlemise võetaksegi uustulnukad lahkesti enda sekka, sest kokkupuude ja ühised tegevused on need, mis liidavad.

Sarnast tulemust näitab ka käesoleva aasta alguses valminud lõimumisuuring, mis tõdeb, et edukaks lõimumiseks on olulised rahvusvähemuste seosed eesti kultuuri ja eestlastega. Uuringust selgus, et igapäevaselt suhtleb teise rahvuse esindajatega kolmandik eestlasi ning kaks kolmandikku muust rahvusest inimesi.