Artiklist võis lugeda ka SA Kiusamisvaba Kool juhatuse liikme Kristiina Treiali sedastust, et parim kiusamisvastane vahend on ennetus. Ta ütleb: «Ennetuse võti on klassijuhataja käes – millisel moel ja kui süstemaatiliselt tegeletakse klassis sotsiaalemotsionaalse pädevuse, austavate ja hoolivate grupinormide kujundamise ning kiusamisest teadlikkuse tõstmisega.»