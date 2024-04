LAVLY PERLING ⟩ Iga juhtimist tundev inimene näeb, et valitsus on ummikus, isegi oma ministrid jäetakse üksi

Aasta pärast ametisse asumist valitsus sisuliselt ei toimi. Erimeelsused paistavad välja, otsuseid, mis üle kahe aasta majanduslanguses kulgenud Eestit sellest välja aitaks ei tule, tegude ja retoorika vahe on kärisenud drastiliseks. Isegi kui keegi ministritest püüab näidata, et on siht nagu näiteks Tiit Riisalo oma majandusplaaniga, ütleb peaminister, et see pole valitsuse plaan, vaid ministri oma. Milline on valitsuse plaan, ei tea aga keegi.