RAINER SAKS ⟩ Krimmis hävis suurem kogus venelaste väärtuslikku sõjatehnikat

Venemaa kinnitas eile ametlikult, et viimased nn rahuvalve vägede üksused viidi Aserbaidžaani territooriumilt Mägi-Karabahhias välja. Esialgne kokkulepe oli, et Venemaa võib oma rahuvalveüksust hoida piirkonnas kuni 2025. aasta lõpuni.

Aserbaidžanil ei olnud ilmselt vaja väga tugevalt Venemaale survet avaldada, et need üldiselt täiesti ohutud üksused piirkonnast varem lahkuksid. Venemaa saab väga hästi aru, et neil ei ole mingit võimalust Karabahhias viibides midagi mõjutada ja üldise vägede defitsiidi olukorras on targem lahkuda. Venemaa ei oleks suutnud nende väikeste üksuste najal ka mitte mingit diplomaatilist protsessi etendada.