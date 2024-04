Vaadates erakondade reitinguid ja lugedes arvamusavaldusi, on valitsus tekitanud palju trotsi ja meelepaha, ning mitte seetõttu, et on langetanud ebapopulaarseid riigimehelikke otsuseid, vaid seetõttu, et jutt on olnud segane ja on puudunud selge majanduskriisist väljatulemise poliitika. Teiseks, valitsus on hakanud langetama otsuseid, millest enne valimisi ei räägitud sõnagi, ehkki igal võimalikul juhul on rõhutatud valimistel saadud mandaati kui luba jõuliselt tegutseda.