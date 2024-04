TIIT LEPASAAR ⟩ Tehisaru pakub välja neli stsenaariumit Ukraina sõja lõpetamiseks

Ukrainas jätkuv sõda sunnib nii poliitikud kui ka sõjanduse asjatundjad arutama sõja võimaliku lõpu üle. Arvamusi on palju, kuid näib, et peamiselt arutletakse võimalike kompromisside leidmise üle, mis lõpetaksid sõja. Soov jõuda tagasi sõjaeelsesse maailma näib olevat veel vägagi tugev. Jääb mulje, et teatud stsenaariume, nagu Ukraina kaotus, püütakse vältida, kuid mingi konkreetse stsenaariumi elluviimist on raske märgata. Võib-olla on see mulje petlik. Otsustasin küsida tehisintellektilt, millised stsenaariumid leiavad enim arutamist. Tehisintellekt tegi statistikat ja pakkus koos viidetega välja neli stsenaariumit.