RAINER SAKS ⟩ Putin on veendunud, et Ukraina on kaotamas, ja paneb kõik mängu. Olümpiavaherahu ei tule

Iisraeli sõjakabinet kogunes juba vähemalt kolmandat korda arutama rünnakut Iraanile. Iisrael on lubanud oma naaberriike ja liitlasi rünnakust ette hoiatada. Kõiki harjutatakse mõttega, et rünnak Iraani territooriumile tuleb ning Iisrael omakorda üritab näidata, et ta ei soovi olukorda suurelt eskaleerida. Võib eeldada, et rünnak lähemate päevade jooksul ka läbi viiakse.